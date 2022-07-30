جايسون موموا يعود إلى حبيبته بعد أقلّ من شهر على انفصالهما

نشرت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية صوراً للممثل الأميركي جايسون موموا برفقة حبيبته السابقة إيزا غونزاليس، خلال جولة رومنسية قاما بها بعد ظهر أمس الخميس، على متن درّاجته الناريّة في مدينة ماليبو في ولاية كاليفورنيا.

ويأتي هذا الخبر بعد أقل من شهر على انفصال الثنائي في منتصف حزيران (يونيو).

وفي التفاصيل، انفصل موموا عن زوجته السابقة الممثلة ليزا بونيت في 12 كانون الثاني (يناير) 2022 بعد قصّة حب استمرت قرابة 16 سنة.

وسرعان ما ارتبط بغونزاليس في مطلع أيّار (مايو) وتواعدا سرّاً، ليعودا وينفصلا بعد حوالي 4 أشهر على ارتباطهما.

وفي حينه، أشار مصدر مطلع إلى أن موموا وغونزاليس شخصان مختلفان جداً، ما أسهم في انفصالهما. وقال مصدر آخر: “هما يحبّان بعضهما كثيراً، وتواعدا في السر لفترة قبل أن تصبح علاقتهما علنيّة”.

وعن علاقتهما اليوم، يقول مصدر مقرّب من الثنائي إنّها ليست علاقة جديّة، مضيفاً أن الثنائي يستمتع اليوم بوقته وهما يتعرفان أكثر على بعضهما البعض”. وتحدث عن انجذاب الطرفين منذ لحظة تعارفهما.