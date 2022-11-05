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جايينكم.. ريال مدريد يوجه رسالة للسعودية

منذ 44 دقيقة
شعار ريال مدريد

شعار ريال مدريد

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وجه نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم رسالة حماسية لأهل العاصمة السعودية الرياض، قبل استضافة المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني في يناير 2023.

وكتب النادي الملكي على حسابه في موقع “تويتر”: “جايينكم يا أهل الرياض في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني”.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد فالنسيا في 11 يناير 2023 في الرياض ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وفي المباراة الثانية من الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني يلتقي برشلونة على ملعب الملك فهد في الرياض، مع ريال بيتيس.

ويشارك ريال مدريد في بطولة كأس السوبر لهذا الموسم بصفته بطلا للدوري المحلي وبرشلونة وصيفا له، بينما يشارك ريال بيتيس بصفته حامل لقب كأس إسبانيا وفالنسيا وصيفا له.

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