جريفين يسجل رمية حاسمة ويمنح الفوز لهوكس على حساب رابتورز

استحوذ الصاعد ايه.جيه جريفين على تمريرة من تراي يونج ليطلق تصويبة متقنة مع صفارة نهاية المباراة ما منح أتلانتا هوكس الفوز 124-122 في الوقت الإضافي على ضيفه تورونتو رابتورز ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسدد أو.جي أنونوبي لاعب تورونتو رميتين حرتين ليعادل نتيجة المباراة عند 122-122 مع تبقي 3.8 ثانية. ومرر لاعبو أتلانتا الكرة إلى يونج الذي أرسل تمريرة عالية نحو حافة السلة. وأمسك جريفين بالكرة في الجو بالقرب من السلة وسجل منها لتنطلق صفارة النهاية بعدها مباشرة.
وسجل جريفين 17 نقطة، منها ثماني نقاط في الوقت الإضافي، مع استحواذه على خمس كرات مرتدة، كانت إحداها المفتاح لهجمة مهمة في الوقت الإضافي. وسجل يونج 33 نقطة وأرسل 12 تمريرة حاسمة.
وتقاسم الفريقان نتيجة المباراتين اللتين جمعت بينهما حتى الآن وسيلعبان للمرة الأخيرة يوم 14 يناير كانون الثاني في تورونتو.
وحصد أتلانتا 22 نقطة بواسطة دياندريه هنتر و18 نقطة و14 كرة مرتدة من كلينت كابيلا و17 نقطة من ديجونت موراي.
وسجل سكوتي بارنز لاعب تورنتو 28 نقطة وهو أعلى عدد من النقاط له خلال الموسم. كما عادل بارنز أعلى عدد له من الكرات المرتدة في الموسم برصيد 11 كرة مرتدة. وسجل أنونوبي 27 نقطة وثاديوس يونج 18 نقطة وأضاف البديل مالاشي فلاين 17 نقطة.