جريفين يسجل رمية حاسمة ويمنح الفوز لهوكس على حساب رابتورز

استحوذ الصاعد ايه.جيه جريفين على تمريرة من تراي يونج ليطلق تصويبة متقنة مع صفارة نهاية المباراة ما منح أتلانتا هوكس ‏الفوز 124-122 في الوقت الإضافي على ضيفه تورونتو رابتورز ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.‏

وسدد أو.جي أنونوبي لاعب تورونتو رميتين حرتين ليعادل نتيجة المباراة عند 122-122 مع تبقي 3.8 ثانية. ومرر لاعبو أتلانتا ‏الكرة إلى يونج الذي أرسل تمريرة عالية نحو حافة السلة. وأمسك جريفين بالكرة في الجو بالقرب من السلة وسجل منها لتنطلق صفارة ‏النهاية بعدها مباشرة‎.‎

وسجل جريفين 17 نقطة، منها ثماني نقاط في الوقت الإضافي، مع استحواذه على خمس كرات مرتدة، كانت إحداها المفتاح لهجمة ‏مهمة في الوقت الإضافي. وسجل يونج 33 نقطة وأرسل 12 تمريرة حاسمة‎.‎

وتقاسم الفريقان نتيجة المباراتين اللتين جمعت بينهما حتى الآن وسيلعبان للمرة الأخيرة يوم 14 يناير كانون الثاني في تورونتو‎.‎

وحصد أتلانتا 22 نقطة بواسطة دياندريه هنتر و18 نقطة و14 كرة مرتدة من كلينت كابيلا و17 نقطة من ديجونت موراي‎.‎

وسجل سكوتي بارنز لاعب تورنتو 28 نقطة وهو أعلى عدد من النقاط له خلال الموسم. كما عادل بارنز أعلى عدد له من الكرات ‏المرتدة في الموسم برصيد 11 كرة مرتدة. وسجل أنونوبي 27 نقطة وثاديوس يونج 18 نقطة وأضاف البديل مالاشي فلاين 17 نقطة‎.‎