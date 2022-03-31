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جريمة تهزّ براغ.. تلميذ ينهي حياة أستاذه داخل المدرسة

منذ 4 ساعات
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بواسطة ساطور، أقدم تلميذ على قتل معلمه ثم لاذ بالفرار، في مدرسة ثانوية، بعاصمة الشيك، براغ.

وفي التفاصيل، أوضحت الشرطة في تغريدة على تويتر، أن “الجاني هاجم معلما بساطور قبل الظهر. ولسوء الحظ أدى الهجوم إلى مقتل المعلم”.

ولاذ الفاعل بالفرار، تاركا الساطور في مسرح الجريمة، ونشرت الشرطة المئات من عناصرها بحثا عنه، فيما شاركت مروحية تابعة لها في العملية.

وقال وزير التربية، بيتر غازديك، إن “المدرّس تعرض لهجوم من تلميذه” ، مضيفا أن من المحتمل أن الفتى قد يكون تشاجر مع المعلم إثر “رسوبه” في المدرسة، الأربعاء.

وأعلنت الشرطة أنها “تمكنت من العثور على المشتبه به وتوقيفه”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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