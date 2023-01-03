الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جريمة مرعبة في البرازيل.. قطع رأس ام وطفلتها في السرير

منذ 37 ثانية
الشرطة البرازيلية

الشرطة البرازيلية

A A A
طباعة المقال

في جريمة قتل وحشية، عُثر على أم وابنتها مقطوعتي الرأسين في السرير، بعد أن أبلغ الجيران عن سماع “أصوات غريبة” في المنزل الواقع باهيا بالبرازيل.

وتم اكتشاف جثتي ليفيا تاوان، البالغة من العمر 7 سنوات، ووالدتها إدينيوزا رودريغيز، البالغة من العمر 24 عاما، بعد 3 أيام من عيد الميلاد.

وأثارت “تحركات غريبة” في منزلهما في كازا نوفا بباهيا، قلق الجيران الذين اتصلوا بالشرطة خوفا على الأسرة.

وذكرت تقارير محلية، أن المشتبه به الرئيسي في جريمتي القتل، هو صديق رودريغيز السابق ووالد ليفيا.

وقالت التقارير إن الدافع المحتمل للقتل، قد يكون “علاقة” جمعت الأم برجل آخر، وهو ما أثار غضب المشتبه به على الأغلب.

وأضافت أن “رودريغيز أنهت علاقتها مع الرجل قبل عام، لكنهما على اتصال من وقت لآخر”، إلا أن السلطات البرازيلية لم تعط أي مؤشر حتى الآن حول الدوافع المحتملة للجريمتين.

يذكر أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 75 ألف نسمة، يرتفع فيها معدل الجرائم، وبشكل عام، فإن معدل جرائم القتل في البرازيل يبلغ ما يقرب من 28 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، مما يجعلها من الدول العشرين الأكثر خطورة في جرائم القتل.

وفي عام 2021، حُكم على أم برازيلية وشريكها بالسجن 129 عاما، لقيامهما بقطع رأس ابنها البالغ من العمر 11 عاما، قبل أن تقوم الأم بـ”شواء” جثة ابنها، وفق ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية.

    المزيد من منوعات

    شيرين وحسام حبيب
    جهاز أمنيّ لبنانيّ يستدعي شيرين.. فما صحّة مداهمة الفندق الذي تُقيم فيه؟
    بوسكيتس وميسي
    بوسيكتس يهدد رقم ميسي التاريخي مع برشلونة
    سيلين ديون
    سيلين ديون خارج قائمة "أعظم 200 مغنٍ في العالم"

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    بعد إصابته بجلطة دماغية.. أطباء إيرانيون لعلاج حسن نصرالله
    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    محرك سيارة
    10 علامات تحذرك من مشاكل خطيرة في محرك سيارتك