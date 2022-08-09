جريمة مروعة جديدة.. مصرع طالبة جامعية مصرية بـ15 طعنة!!

هزت محافظة الشرقية جريمة مروعة جديدة، تشابه تلك التي تعرضت لها طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، والتي قضت جراء تعرضها لطعنات قاتلة قرب مدخل جامعتها.

وفي التفاصيل، فقد ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شاب أقدم على قتل طالبة في كلية الإعلام في محافظة الشرقية، الواقعة شرقي دلتا النيل.

ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فقد وجه الشاب 15 طعنة نافذة لضحيته في أنحاء متفرقة من جسدها، عند مدخل إحدى البنايات بالقرب من مقر مديرية أمن الشرقية.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنيًا حول موقع الجريمة، وتم ضبط الشاب المتهم، بعد دقائق من ارتكاب جريمته، وجرى التحفظ عليه في قسم شرطة الزقازيق، بعاصمة المحافظة.

وتشهد المنطقة في هذه الأثناء تواجدا أمنيا مكثفًا، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في قسم شرطة أول الزقازيق.

الإعدام لقاتل نيرة أشرف

يشار إلى أن محكمة جنايات المنصورة قد قررت الشهر الماضي إحالة أوراق المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب في واقعة قتل نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لتبت المحكمة اليوم في القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية.

وقضت محكمة جنايات المنصورة شمالي مصر بجلستها المنعقدة بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.