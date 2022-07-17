جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر

هزت جريمة اغتصاب طفلة في مدينة أسيوط بصعيد مصر، الشارع المصري، وذلك خلال تواجد أسرة في مركز ترفيهي بصحبة ابنتهم.

وفي التفاصيل، تقدمت أسرة من محافظة أسيوط، الجمعة، ببلاغ للشرطة حول تعرض طفلتهم يبلغ عمرها 5 سنوات للاغتصاب، وهتك عرضها خلال دخولها الحمام، داخل مركز “إكس بلاي الترفيهي”.

كما قالت الأم إن صغيرتها دخلت دورة المياه الرجالي بالخطأ وكانت تنتظرها في الخارج، وعند خروج الطفلة كانت تتألم وعليها نقاط من الدماء وأخبرت والدتها بأن أحد الأشخاص قام بضربها وأشارت إلى الشخص الذي قام بفعل ذلك، وتم مشاهدة كاميرات المراقبة، وفحصها.

من جانبه، أكد أحد شهود العيان أن الطفلة ذهبت بمفردها إلى الحمام بدون والدتها، خلال تعرضها للتعدي من العامل.

إلى ذلك، تبين أن العامل المتهم يدعى “س.س” يبلغ من العمر 13 عاماً، وتم القبض عليه من قبل ضباط مباحث قسم ثان، وتم التحفظ عليه بقسم ثان أسيوط، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

كما قررت نيابة قسم ثان أسيوط إحالة قضية اغتصاب الطفلة إلى نيابة الأحداث، وذلك لسن المتهم 13 عاما وكذلك الطفلة 5 سنوات فقط.

كذلك، أصدر حي شرق أسيوط قراراً بغلق وتشميع لمركز ترفيهي شهير”إكس بلاي” بأسيوط، لعدم اكتمال تراخيصه وعلى خلفية اغتصاب طفلة من قبل أحد العاملين “مسؤول البلاي ستيشن”، وذلك خلال دخولها الحمام الرجالي عن طريق الخطأ.