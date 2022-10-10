جريمة مروعة في مصر.. حبس أب وأم "عذبا طفلتهما حتى الموت"

شهدت إحدى المدن المصرية جريمة مروعة، حيث أمر قاضي المعارضات في جنوب محافظة الجيزة في مصر بتجديد حبس أب وأم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتعذيب طفلتهما حتى الموت، بعد أن زعما وفاتها بشكل طبيعي.

وقالت صحيفة الأهرام إن القضية بدأت ببلاغ تلقته الأجهزة في مركز شرطة أبو النمرس من طبيب الصحة بالاشتباه في وفاة طفلة.

وبعد حضور أفراد الأمن، تبين وجود جثة لطفلة عمرها ثلاث سنوات وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب.

وتبين أن والد الطفلة ووالدتها، اللذين لديهما معلومات جنائية مسجلة في مجال تجارة المخدرات، وراء ارتكاب الواقعة، حيث تعديا عليها بالضرب حتى الموت.

وتم القبض عليهما، قبل أيام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وقالت الصحيفة في تقرير سابق حول الواقعة إن الأب والأم زعما في التحريات أن الطفلة قضت بشكل طبيعي.