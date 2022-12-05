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جزيرة تحتفل بالميلاد الـ190 لـ «أقدم كائن على قيد الحياة»

منذ ساعة واحدة
جزيرة سانت هيلينا

جزيرة سانت هيلينا

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باعتبارها أقدم كائن في العالم على قيد الحياة، ستبلغ سلحفاة عملاقة تدعى “جوناثان” من العمر 190 عامًا، في جزيرة سانت هيلينا، الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي.

ووفق موقع “abc”، حصلت “جوناثان” على لقب غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أقدم حيوان بري حي في العالم.

إذ يعتقد أن جوناثان قد ولدت حوالي عام 1832، وتم إحضارها إلى أراضي المملكة المتحدة عبر البحار من سيشيل بعد 50 عامًا.

فيما سيتم الاحتفال بجوناثان لمدة ثلاثة أيام، حيث تسكن في منزل حاكم جزيرة سانت هيلينا التي تعتبر إقليمًا تابعًا لبريطانيا.

وبمناسبة عيد ميلاد جوناثان أصدرت السلطات في الجزيرة “سلسلة من الطوابع التذكارية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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