جزيرة تحتفل بالميلاد الـ190 لـ «أقدم كائن على قيد الحياة»

باعتبارها أقدم كائن في العالم على قيد الحياة، ستبلغ سلحفاة عملاقة تدعى “جوناثان” من العمر 190 عامًا، في جزيرة سانت هيلينا، الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي.

ووفق موقع “abc”، حصلت “جوناثان” على لقب غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أقدم حيوان بري حي في العالم.

إذ يعتقد أن جوناثان قد ولدت حوالي عام 1832، وتم إحضارها إلى أراضي المملكة المتحدة عبر البحار من سيشيل بعد 50 عامًا.

فيما سيتم الاحتفال بجوناثان لمدة ثلاثة أيام، حيث تسكن في منزل حاكم جزيرة سانت هيلينا التي تعتبر إقليمًا تابعًا لبريطانيا.

وبمناسبة عيد ميلاد جوناثان أصدرت السلطات في الجزيرة “سلسلة من الطوابع التذكارية”.

The South Atlantic island of St. Helena is celebrating the birthday of the world’s oldest living land animal – a Seychelles giant tortoise called Jonathan, who is turning 190. https://t.co/0ttcztdVcp pic.twitter.com/5NLDMdIRkw

LET'S SHELL-EBRATE 🥳🐢

LOOK: Jonathan, a Seychelles giant tortoise, is celebrating his 190th birthday on Friday, Dec. 2. He is believed to be the oldest reptile living on earth, born not long after French emperor Napoleon Bonaparte died in exile. | 📸 Gianluigi Guercia/AFP pic.twitter.com/GWXgkybnMC

— Inquirer (@inquirerdotnet) December 3, 2022