"جلباب وحجاب".. يسرا تظهر بلوك جديد

ظهرت الفنانة يسرا، برفقة الثنائي شيماء سيف ومي كساب ضيفات في برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي يبث عبر قناة “سي بي سي” المصرية.

وسيطرت أجواء من السعادة والبهجة على الحلقة، لاسيما في فقرة تبادل الشخصيات اللاتي ظهرن عليها في مسلسل “أحلام سعيدة” الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وظهرت يسرا خلال الحلقة مرتدية حجابا، وجلبابا بلديا وراحت تؤدي دور “صدفة” بينما ظهرت الفنانة شيماء سيف، وهي تؤدي شخصية “ديدي هانم”.

وكشفت يسرا خلال البرنامج أن حلمها هو الستر وراحة البال فقط، قائلة: “ده كل اللي عاوزاه من ربنا”.

كما أيدت الفنانة يسرا خلال البرنامج وجود بعض السيدات “النكديات”، قائلة: “أنا طبعي حامي بس فيه ستات دمها تقيل ونكدية، وفيه ستات شرباتات”، فقاطعتها الفنانة مي كساب قائلة إن هناك بعض السيدات يعشن دور الدراما في حياتهن: “حساسين شوية عن اللزوم، الواحدة غصب عنها، أنا واحدة من الناس بقلبها دايما دراما كوين في مواقف معينة، مش نكد بس عياط”.