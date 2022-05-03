جلد المعازيم.. شاهد تصرف غريب من عريس سوداني في ليلة زفافه

تختلف عادات وتقاليد الزواج من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث يتميز كل بلد بطقوس خاصة للاحتفال بالزواج.

على مدى الساعات الماضية، انشغل السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور يظهر عريسا يجلد المعازيم بالسوط أثناء حفل زفافه.

وكشفت المشاهد العريس وحوله جمع من الأقارب خلال تأدية رقصة شعبية، حيث قام بجلد بعضهم بالسوط لاختبار مدى قدرته على التحمل.

في حين أظهر المقطع الشاب وهو يكيل ضربات السوط الموجعة على أحد الموجودين، واقفاً ثابتا دون حركة أو صراخ، إذ بدا عليه عدم الشعور بأي ألم.

#السناب من غرائب العادات 👇

جلد عريس سوداني ليلة زواجه لقياس مدى تحمّله 🤔 pic.twitter.com/IixuUZHbEa — للإبتسامة عنوان😊. (@ddu32) May 2, 2022

يشار إلى أن قيام العريس بجلد المعازيم عادة منتشرة بين بعض القبائل في شمال السودان، وهي دليل على قوته وصبره.

عادات وتقاليد الزواج في السودان

يطغى على حفلات الزواج في السودان وترتيباته العديد من العادات والتقاليد الرائعة، والتي ترافق جميع مراحله.

وهناك عادات تجمع كل القبائل السودانية بشتى أطيافها مع اختلاف طفيف، وعادات الزواج السودانية عبارة عن طقوس تقيمها الأسر السودانية مناسبات الزواج، وفى الغالب تختلف الطقوس حسب المناطق والقبائل لتعدد الأعراق والأجناس.

وتعود هذه العادات إلى أصول بعيدة، منها الفرعونى فى مناطق الشمال، ومنها الأفريقى فى الجنوب.

ونتيجة لاختلاط الدم العربى بالدم الإفريقى تألقت هذه العادات، وباتت طقوس الزواج نموذجاً لا مثيل له