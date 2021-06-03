جلسة تصوير خاطفة لنادين نسيب نجيم: "انغرمت بالفرس"

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة.

وارتدت نادين فستاناً طويلاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها، والتقطت الصورة لها إلى جانب حصان وقد وضعت كفه يدها على رقبته وعلقت: “انغرمت بالفرس مين بيحب الحصان؟ أنا بلاقي انه حيوان حنون ووفي وراقي وقوي”. ونالت إطلالتها إعجاب العديد من متابعيها.

وفي الصورة الثانية ظهرت نادين جالسة بين أكوام قش وقد ارتدت ملابس كاجوال. إشارة إلى أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسلها الرمضاني عشرين عشرين الذي وقفت فيه أمام قصي خولي وحقق نسب مشاهدات عالية وتصدر قائمة المسلسلات وجسدت في أصعب أدوارها بنجاح.

يذكر أنه احتفاء ًبنجاح مسلسلها في الماراثون الرمضاني المنصرم في لبنان والعالمين العربي والغربي، حيث فاقت نسبة المشاهدة كلّ التوّقعات، جمعت شركة صبّاح إخوان أسرة مسلسل ”عشرين عشرين” في منزل المنتج صادق الصباح في بيروت في احتفال خيّمت عليه أجواء الفرح والبهجة والمحبة.