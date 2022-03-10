“جلسة سرّية” بين بنزيما ومبابي عقب لقاء القمة أمس

عقد كريم بنزيما نجم ريال مدريد، وبطل ليلة اقصاء باريس سان جيرمان، جلسة مع كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي، في مكان سري بملعب سانتياجو برنابيو، عقب لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا أمس الأريعاء.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الجلسة استمرت 15 دقيقة في مكان خاص جدا ملحق بغرفة خلع الملابس، يصعب الوصول إليه – على حد تعبير الصحيفة – وذلك بحضور والدة كيليان.

وأضافت أن مهاجم باريس سان جيرمان كان يبدو عليه الإحباط الشديد بعد الخسارة (1-3) والخروج من دوري الأبطال، إلا أنه كان منتبها للغاية لكلمات كريم بنزيما.

وأشارت الصحيفة: “الجلسة ساعدت مبابي في معرفة المزيد عن ريال مدريد وكيف يعمل، كما تحقق المهاجم الشاب بالفعل من أن فريق الريال مختلف، وأن موطنه الأصلي في دوري الأبطال”.

ويبقى مبابي، مرشحًا للانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، حيث عبر اللاعب أكثر من مرة بأن ارتداء قميص الملكي، من أحلام طفولته.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي صاحب الـ23 عامًا مع النادي الباريسي في 30 حزيران/يونيو المقبل.