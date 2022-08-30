جلسة صلح بين عائلتين مصريتين تنتهي بمذبحة دموية!

أكدت السلطات المصرية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، بعد اشتباك مسلح بين عائلتين مصريتين في منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي تفاصيل الحادثة، قال مصدر أمني إن الشرطة تلقت إخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في منطقة حدائق القبة وسقوط قتلى وجرحى، وبالانتقال تبين مقتل ٣ وإصابة شخصين خلال جلسة صلح عرفيةـ حولت في النهاية إلى مذبحة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين في الواقعة، وطوقت المنطقة وشكلت فريق بحث لضبط الهاربين.

وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتحفظت النيابة على جثث القتلى الثلاثة بالمشرحة للتشريح واتخاذ اللازم قانونا.

شرح سامح عرفة، أحد سكان شارع عز الذي شهد المجزرة بمنطقة حدائق القبة، خلفية المشكلة قائلا إن عائلتين كان بينهما خلاف سابق ونجحت إحداهما في الحصول على حكم قضائي ضد الأخرى.

وأضاف عرفة، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن أهل المنطقة وسكان الشارع تدخلوا لعقد صلح بينهما والتنازل عن القضية.

وأوضح عمرو ناجح، أحد سكان المنطقة، أنه خلال الجلسة نشبت مشادة بين الطرفين فقام أحد أفراد عائلة بإخراج سلاح ناري وقتل به شقيقين من العائلة الأخرى، فقام شقيق الضحيتين بذبح قاتلهما وفر هاربا.