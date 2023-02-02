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جليسون بريمر يقود يوفنتوس إلى قبل نهائي كأس إيطاليا

منذ 28 دقيقة
جليسون بريم

جليسون بريم

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أحرز جليسون بريمر هدفا ليقود يوفنتوس للفوز على لاتسيو 1-صفر (الخميس 2-2-2023) ليبلغ قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

ونال أصحاب الأرض تقدما مستحقا قبل نهاية الشوط الأول بقليل عندما انطلق بريمر في توقيت مثالي نحو منطقة الجزاء ليلاقي تمريرة عرضية من فيليب كوستيتش بضربة رأس في الشباك.

وكافح كلا الفريقين لخلق الفرص خلال معظم فترات المباراة لكن يوفنتوس فرض إيقاعه إلى حد كبير.

وافتقر لاتسيو إلى الضغط اللازم لتحدي دفاع يوفنتوس المنضبط ولم يهدد منافسه بجدية من أجل تسجيل هدف التعادل.

وسيواجه فريق المدرب ماسيمليانو أليجري منافسه إنتر ميلان في قبل النهائي ذهابا وإيابا بعد فوز الأخير على اتلانتا 1-صفر.

وسيلعب كريمونيزي، الذي أطاح بروما، مع فيورنتينا في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

    المصدر :
  • رويترز

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