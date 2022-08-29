جماهير باريس سان جيرمان تفتح النار على مبابي

شنت جماهير باريس سان جيرمان، هجوما على مهاجم فريقها كيليان مبابي بسبب سطوة اللاعب داخل النادي والتي طالت زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واستبدل كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، ميسي في تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع موناكو يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، قبل 3 دقائق من نهاية المباراة.

وبسبب هذا التبديل وقبلها تقديم ميسي لأداء جيد مقارنة بكيليان مبابي، تعرض الأخير لانتقادات حادة من قبل جماهير فريقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد أحد مشجعي باريس سان جيرمان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سطوة مبابي داخل الفريق والتي كان ضحيتها ميسي نفسه، حيث كتب: “لقد استبدل ميسي، وبقي مبابي في الملعب، هذا يعكس مدى القوة التي يتمتع بها كيليان في النادي”.

وفي الإطار ذاته، شدد متابع آخر على أن مبابي واصل تقديم مستوياته السيئة للمرة الثانية على التوالي: “لقد اعتقدت أني لن أشاهد أداء لمبابي أسوأ من آخر مباراة ضد ليل، ولكني كنت مخطئاً”.

بينما تسائل آخر: “لم يكن هناك أحداً في باريس مبهراً اليوم، ولكن لا يمكنك أن تخبرني أن ميسي كان أسوأ من مبابي ليتم استبداله”.

ونشر أحد المشجعين صورة إهدار مبابي لكرة في مواجهة مرمى موناكو الخالي في الدقيقة 45 مع تعليق: “مبابي أهدر من هناك وقبلها بيوم كان إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يسجل هاتريك”.