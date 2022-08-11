جماهير برشلونة تزيد متاعب دي يونج

تحولت علاقة الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الإساني بإدارة ناديه، إلى أزمة لكلا الطرفين، بسبب تعارض المصالح بينهما.

وكان دي يونج رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب حقوقه المالية المتأخرة لدى برشلونة والمرتبطة بتوقيعه على عقد جديد مع النادي في 2020.

العقد الذي وقعه دي يونج آنذاك، بعد عام من قدومه للبارسا في 2019، تضمن تخفيض راتبه لمدة موسمين هما الأخيرين مع منحه 18 مليون يورو خلال الـ4 مواسم المقبلة، كنظير لتقليل أجره بسبب ظروف برشلونة بعد جائحة كورونا.

كن إدارة برشلونة قررت عدم منح دي يونج المبلغ المنصوص عليه في العقد، بل وطالبت اللاعب في خطاب يوم 15 يوليو/ تموز الماضي باعتبار العقد الجديد، الموقع في 2020 باطلا، في ظل وجود مخالفات قانونية به بحسب مزاعم النادي الكتالوني، وإلا سيتم مقاضاته.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية ذكرت في تقرير لها، أن آلي دورسان وكيل أعمال دي يونج وصل إلى برشلونة يوم الأربعاء لبحث أزمة لاعبه مع النادي.

الغريب أن وكيل دي يونج لم يأت إلى برشلونة لمقابلة إدارة النادي الكتالوني، بل جاء لتقديم العروض التي وصلت للاعب الهولندي ودراستها معه لتأمين خروج موكله من “كامب نو”.

ولم يكن تهديد برشلونة القضائي لدي يونج، بمثابة التطور السلبي الأخير في علاقته مع برشلونة، التي يصر على استكمالها رغم فشلها الفني في السنوات الماضية، بعدم تحقيق البارسا لبطولات كبرى منذ قدومه.

جمهور برشلونة أهان دي يونج وقام بسبه، حسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية عند حضوره يوم الأربعاء للمشاركة في مران الفريق لرفضه تخفيض راتبه مع النادي.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية خانقة تمنعه من تسجيل لاعبين جدد في القائمة قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني، قبل تخفيض فاتورة الرواتب إلى الحد المسموح به من قبل رابطة الليجا، التزاما بقواعد اللعب المالي النظيف، وكذلك تطالبه ببيع لاعب أو أكثر بعد ضم مجموعة من اللاعبين لعدم الإخلال بهذا القانون.

ويعتبر دي يونج هو العنصر الأهم للبارسا في ميركاتو صيف 2022 لبيعه بسبب القيمة السوقية المرتفعة للاعب، وتقديم نادي مانشستر يونايتد مبلغ 85 مليون يورو، وهو المبلغ الكفيل بحل أزمات النادي الإسباني.

إدارة البارسا هددت دي يونج وإدارة النادي السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو باللجوء إلى القضاء لحفظ حقوق النادي بسبب عدم قانونية العقد الموقع قبل عامين، رغم قيام النادي بتخفيض راتبه الموسم الماضي بناء على نفس العقد.

ويراقب اتحاد اللاعبين العالميين “FIFPRO” عن كثب، محاولات برشلونة للضغط على دي يونج لخفض مبلغ الـ18 مليون، التي وافق على تأجيل حصوله عليها أثناء فترة وباء كورونا من أجل التدخل لصالح اللاعب في الوقت المناسب.

يذكر أن دي يونج سجل 13 هدفا وصنع 17 بإجمالي 30 مساهمة تهديفية مع البارسا في 138 مباراة رسمية لكنه لم يتوج إلا بكأس ملك إسبانيا في 2021.