جمعية "الأرض": إنجاز كبير حققته حملة "Save Our Seal" 

أعلنت جمعية “الأرض” – لبنان في بيان لمناسبة اليوم العالمي للتنوّع البيولوجي 2024، عن “إنجاز كبير حققته حملة“Save Our Seal” بفضل التعاون مع SAD AFAG، المنظمة التركية الرائدة في حماية حيوان فقمة الراهب المتوسطية المهددة بالانقراض”.

وأوضحت أنه “من خلال تحليل دقيق للبيانات واللقطات من مغارة الفقمة في عمشيت، تم تحديد احدى الفقمات المرصودة وهي أنثى بالغة تدعى Gülgez، التي تعتبر المغارة ملجأ لها هي التي رُصدت في عدة مواقع على شواطئ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ويؤكد ذلك على ارتباط الموائل بعضها ببعض وأهميتها الحيوية لاستدامة فقمات البحر الأبيض المتوسط”.

وذكرت الجمعية بأنها “منذ سنة تماما، أطلقت عريضة إلكترونيّة لوقف الأعمال المخالفة التي تهدد مغارة الفقمة في عمشيت”.

ودعت الى “التعاون معا على الاستمرار في زيادة الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية تنوعنا البيولوجي ونظمنا البيئية البحرية الثمينة”.