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جمهور “استثنائي” لعازف بيانو بريطاني

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 6:19 مساءً
جمهور "استثنائي" لعازف بيانو بريطاني

جمهور "استثنائي" لعازف بيانو بريطاني

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جمهور استثنائي رحب بالموسيقي البريطاني بول بارتون أثناء قيامه بجولة وسط تايلاند ترحيبا حار، إذ فوجيء بارتون بحشد من القردة تحيط به، وكان أحدها يشد شعره وآخر يسرق نوتته الموسيقية وبعضها يتسلق على البيانو.

حاول بارتون، الذي أصبح نجم روك لمئات القرود البرية الجائعة، تهدئة القرود بأنغام ناعمة من موسيقاه في وقت تسببت فيه جائحة كورونا في ركود قطاع السياحة بما يعني تراجع عدد الزوار الذين كانوا يقومون بإطعامهم وانخفاض التمويل اللازم للحفاظ عليهم.

وقال بارتون (59 عاما) المقيم منذ فترة طويلة في تايلاند “نحتاج مزيدا من الجهد لتوفير الطعام لهم. وعندما يأكلون جيدا سيكونون أكثر هدوءا وأقل عدوانية”.

وعزف بارتون في أربع مناطق في إقليم لوبوري المشهور بانتشار القرود التي تسرق الطعام ومن بين تلك المواقع معبد هندوسي أثري.

وتفاعلت قرود المكاك على الفور مع عزفه لمقطوعات موسيقية عالمية شهيرة وتسلق بعضهم على البيانو وآخرون على العازف نفسه.

وحافظ بارتون على هدوئه بينما مرت قرود صغيرة على أصابع البيانو من أمامه وعبثت أخرى بنوتته الموسيقية.

وقال بارتون “فرصة مذهلة أن تشهد حيوانات برية على طبيعتها… اندهشت عندما اكتشفت أنهم يأكلون الموسيقى وأنا أعزف في الحقيقة”.

 

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