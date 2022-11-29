جميلة عوض تنضم لحكاية "لآخر نفس".. اليكم التفاصيل

انضمت الفنانة جميلة عوض لحكاية “لآخر نفس” وذلك ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل ومن المقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة ومن إخراج هشام الرشيدى، وكان قد انتهى صناع حكاية “لو بعد حين” بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وإسلام حافظ وعدد من الفنانين من التصوير.

العمل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

ومؤخرا انضمت الفنانة جميلة عوض في اللحظات الأخيرة إلى أبطال فيلم “في عز الضهر” بطولة الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، حيث جاء التعاقد مع جميلة بعدما اعتذرت الفنان هنا الزاهد، والفيلم كان قد انطلق تصويره منذ فترة وتوقف طوال الفترة الماضية.

وصورت جميلة عوض عدة مشاهد في أحداث الفيلم خلال الأيام الماضية، بمصاحبة أبطال الفيلم حيث جمعت المشاهد كلا من مينا مسعود، وإيمان العاصى، وشيرين رضا، ومحمود حجازى، وآخرون، حيث صور فريق العمل مشاهد متفرقة خلال الفترة الماضية .