جميلة عوض لـ"صوت بيروت انترناشونال": يسرا "سوبر ستار" بكل ما للكلمة من معنى

النجمة جميلة عوض حققت خلال فترة قصيرة نجاحا ملحوظا في السينما والدراما التلفزيونية المصرية التي شاركت بها واخيرا في مسلسل “حرب اهلية” الذي يعرض في رمضان الحالي فماذا تقول جميلة عوض لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن دورها في هذا المسلسل وتعاونها للمرة الاولى مع الفنانة الكبيرة يسرا؟ “اعتبر دور “تمارا” في مسلسل “حرب اهلية” مرحلة جديدة في حياتي المهنية ونقلة مختلفة خاصة ان الشخصية التي اقدمها شريرة وهذا الكاراكتير يظهر دائما قدرات الممثل في الاجمال ويساهم في ان يحبها الجمهور ام يؤثر سلبا على حياته المهنية اذا نفذت بطريقة خاطئة . وعن تعاونها مع يسرا تقول “ان العمل مع هذه النجمة الكبيرة ممتع جدا وتعلمت منها طوال فترة التصوير فهي سوبر ستار حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وهي انسانة مميزة وتنشر يوميا في مكان التصوير الايجابية، وديبلوماسيتها متفردة رغم ضغوظ العمل والعلاقة بيننا تشبه علاقة الام بابنتها وتضيف “عندما شاهدنا معا صورنا في الطفولة وجدنا ان التشابه بيننا كبير جدا اما الاعمال التي تتابعها جميلة عوض فاكدت انها تشاهد “حرب اهلية” و”لعبة نيوتن” و”الاختيار”.

وعن الافلام السينمائية التي تصورها قالت “اصور فيلم “عروستي” وكان يجب ان ننتهي من تصويره من فترة ليعرض في عيد الفطر لكن بسبب كورونا تم تاجيله وهذا الفيلم من بطولتي واحمد حاتم , اخراج محمد بكير وانتاج ايهاب السرغاني وهو فيلم رومانسي وكوميدي لايت ويعتبر مختلفا عن كل الاعمال التي قدمتها سابقا. كما هناك فيلم ثان بعنوان “المحكمة” لا اعرف متى ابدأ تصويره وهو من بطولة مجموعة من الابطال من تأليف احمد عبد الله وانتاج احمد السبكي اخراج محمد امين , واحداثه كلها تدور في مكان واحد.

واخيرا تقول جميلة عوض عن دورها في مسلسل “الا انا” الذي عرض قبل اشهر من خلال حكاية “لازم اعيش” “عرض علي المشاركة في مسلسل “الا انا” قبل فترة كبيرة من انطلاق التصوير ووقتها لم يكن تم تصوير اي حكاية اخرى. وكان العمل متوقفا بسبب انتشار كورونا لكن عندما قرات معالجة المسلسل وافقت على طول ووقعت العقد لان الشخصية جذبتني.

وهذه الشخصية التي قدمتها لفتاة تعاني من مرض البهاق كان يحتاج لوضع الماكياج ما يقارب 8 ساعات من خلال فريق الماكيير طارق مصطفى وذلك للحفاظ على شكل الماكياج ليبدو في كل المشاهد بصورة واحدة وهو ما جعل الامر شاقا وزاد من صعوبته استخدام مادة الكحول في ازالته. اما اصعب المشاهد التي صورتها في هذه الحكاية فتقول جميلة ان هناك مشهدين, الاول عندما زارت الفتاة خطيبها في منزله بعدما عرف انها مصابة بمرض البهاق اذ كان مشهد المواجهة بينهما. اما الثاني فهو عندما زارها في المستشفى هذه الشخصية كانت صعبة وتمر بمشاعر لا يعرفها الا من مر بها.