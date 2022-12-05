جنات لصوت بيروت إنترناشونال: سأطرح أغنيات "سنغل" لا البومات

وضعت الفنانة المغربية جنّات نظاماً لطرح أغنياتها “السينغل” الجديدة، حيث تُصدر أغنية كل ثلاثة أشهر لتتواجد بشكل دائم مع جمهورها، بعدما أصبحت فكرة إطلاق الألبومات موضة قديمة في وطننا العربي. في حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال”، تكشف جنّات تفاصيل مشاركتها في “مهرجان الموسيقى العربية” الذي احتضنته دار الأوبرا المصرية أخيراً، وملامح أغنيتها الجديدة “يا بختي بيه”، وأسباب رفضها فكرة تقديم أغاني المهرجانات في مسيرتها الفنية، كما تتحدث عن علاقتها مع والدتها وزوجها المستشار المصري محمد عثمان، وابنتيها جوليا وجنّات جونيور.

“مهرجان الموسيقى العربية” من أهم وأكبر المهرجانات في الوطن العربي، وسعيدة وفخورة بالانضمام إليه مجدداً، فهذا المهرجان كان “وش السعد” عليَّ، حيث إنني شاركت فيه حين كان عمري 15 عاماً، وما زلت أشارك في كل دوراته، علماً أنه خلال أول دورة شاركت فيها لم أكن أعيش في مصر، ولذلك في كل مرة تُعرض عليّ المشاركة فيه أوافق فوراً إذا لم يكن هناك تضارب مع مواعيد أخرى، والحفلة الأخيرة من المهرجان كانت رائعة بسبب مشاركة الفنان اللبناني ملحم زين لي في إحيائها.

وبما أنني أحب سماع الأغنيات التراثية القديمة وغناءها، وربما لـ”مهرجان الموسيقى العربية” قواعد وأنظمة تجعلنا نشدو بأغنيات قديمة، لكن بالنسبة إليّ أحب دائماً أن أغنّيها، حتى في حفلاتي الخاصة، فمثلاً أنا من محبّي شادية ولذلك تجدّني دائماً أغنّي لها، ففي دورة المهرجان العام الماضي، قدّمت لشادية أغنية “قولوا لعين الشمس ماتحماشي”، وهذا العام غنّيت لها “غاب القمر يا بن عمي”، كما قدّمت أغاني للفنانتين الراحلتين وردة الجزائرية وأم كلثوم.

أما هل بدأتِ التحضير لطرح ألبوم غنائي جديد فقالت “رغم حرصي الدائم على طرح الألبومات الغنائية، أجدني أُصدر كل عامين أو ثلاثة أعوام ألبوماً غنائياً، لكن في الفترة الأخيرة تغيّرت الأوضاع في الوطن العربي أجمع، واختلفت الظروف بما يجعلك تتجه إلى الأغنيات “السينغل”، ولم يعد هناك مفر منها، ولأنني في الأساس أحبّها فقد بدأت التركيز عليه بعد طرح آخر ألبوماتي “أنا في انتظارك”، أصبحت أطرح كل شهرين أو ثلاثة أغنية “سينغل”. وخلال الفترة الماضية، أصدرت حوالى خمس أو ست أغنيات، كان آخرها أغنية بعنوان “ومين يحبك” وقد صوّرناها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي من كلمات الشاعر المصري محمد رفاعي، ألحان أحمد زعيم وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وحققت الأغنية صدى واسعاً، والسبب هو جودة الكليب وفكرته المميزة حيث ظهرت فيه بشخصية سيدة أعمال تعمل في مجال العقارات.

وتضيف “أعمل حالياً على أغنية بعنوان “يا بختي بيه”، وهي باللهجة المصرية ومن أقرب الأغنيات إلى قلبي ومن المقرر أن تُطرح خلال الأيام المقبلة، وأعتقد أنها ستكون آخر أغنياتي لعام 2022 قبل أن ندخل في مشاريع فنية جديدة للعام المقبل. وعن شعورها بعد خوض تجربة الغناء باللهجة الخليجية أكدت أنه بعد تأجيل طرح أغنية “يوم ميلادي”، تشرّفت بطرح أغنية “سيد الأحباب” التي كتب كلماتها الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، ولحّنها ووزّعها أسامة إسماعيل، وهي باكورة أغنياتي الخليجية، وقد لاقت تفاعلاً إيجابياً من الجمهور الخليجي.

وبالنسبة للأغنية المغربية قالت “دائماً أُسأل هذا السؤال، وأُجيب بأنني أسعى لتقديمها، لكن ما يُعرض عليَّ من كلمات وألحان مغربية قليل للغاية، وأخيراً قدّمت تتر مسلسل مغربي بعنوان “سوق الدلالة”، وحققت الأغنية نجاحاً في الأوساط الفنية المغربية، وسأسعى قدر المستطاع إلى الإكثار من الغناء بالمغربية، لهجة بلادي التي أتشرّف بها وأحبّها وأتحدّث بها في كل مكان.

– وهل ابنتاها جنّات جونيور وجوليا موهوبتان موسيقياً أشارت أنهما لا تزالان صغيرتين على تحديد موهبتهما الفنية.

وهذا الجيل صعب السيطرة عليه بفضل مواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب”. ابنتاي دائماً تغنّيان، لكن لم يتحدّد بعد جمال وجودة صوت كلٍ منهما، لكنهما تمتلكان قدرة غريبة على تقديم أغنيات بلغات أجنبية بحيث أسمعهما تغنّيان أحيانا بالصينية.