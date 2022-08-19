جناح أياكس يقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد

يسعى نادي مانشستر يونايتد جاهدًا الى إبرام صفقة التعاقد مع أحد نجوم أياكس أمستردام، من أجل تدعيم الفريق بعناصر مميزة قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وتكبّد يونايتد، هزيمتين مريرتين أمام برايتون، وبرينتفورد، في أول جولتين بالدوري الإنكليزي، ليشعل الفريق الأحمر حالة غضب عارمة لدى الجماهير من إدارة النادي، التي بدأت التحرك سريعًا لتدعيم الفريق.

ووفق الصحفي “فابريزيو رومانو”، المختص بانتقالات كرة القدم، فإن مانشستر يونايتد، لم يستسلم حتى الآن في سعيه نحو التعاقد مع أنتوني، خلال الصيف الحالي.

وأضاف “أياكس رفض عرضًا جديدا من يونايتد للسماح برحيل أنتوني”، موضحًا أن الجناح البرازيلي يريد بالفعل الرحيل، والانضمام للشياطين الحمر.

كذلك، أشار إلى أن أنتوني قد لا يشارك في مباراة أياكس المقبلة أمام سبارتا روتردام، ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الهولندي، والمقررة يوم الأحد، ذاكرًا أن ذلك سيرجع إلى مناقشة أياكس مدى إمكانية رحيل أنتوني وذلك بشكل داخلي.

يُذكر أن مانشستر اقترب كثيرًا من التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 60 مليون يورو.