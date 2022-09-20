جنازة القرن.. اللون الاسود رسائل خاصة للملكة الراحلة

كان يوم الاثنين 19 سبتمبر\ايلول، من اهم الايام عالمياً، وتوجهة الانطار على بريطانيا حيث كانت مراشم جنازة القرن، وخيّم اللون الأسود على مظهر الحضور المشارك في جنازة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وقد حملت العديد من إطلالات العائلة المالكة والقادة الدوليين رسائل خاصة للملكة الراحلة.

اختارت كاميلا، الملكة القرينة الجديدة، أن تزيّن ثوبها الأسود ببروش “هيس اليوبيل الماسي” المرصع بالماس والياقوت الأزرق، كان هذا البروش ملكاً للملكة فيكتوريا التي تلقته كهدية من أحفادها، وقد تم عرضه مع مقتنياتها في المعهد الإمبراطوري بلندن.

وعندما انضمت كاميلا إلى العائلة المالكة عام 2005، اختارت أن تتزين به في عدة مناسبات، منها زيارات رسمية: إلى فيلادلفيا عام 2007، وإلى اليابان عام 2008، وإلى كندا عام 2009، وإلى الدول الاسكندينافية بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية، وقد اختارت كاميلا أن ترتدي هذا البروش في وداع الملكة لتصميمه الذي يأخذ شكل قلب ولون أحجاره الزرقاء التي تدل على الاحترام.

اللؤلؤ رمز الحداد

– اعتمدت أميرة ويلز كايت ميدلتون، في هذه المناسبة الحزينة، ثوباً على شكل معطف باللون الأسود من دار Alexander McQueen، وهي كانت ظهرت بنسخة بيضاء منه في عرض “تروبينغ ذا كولور” الذي أقيم في يونيو الماضي، نسقت كايت أزياءها مع قبعة مرفقة بغطاء شبكي للوجه من توقيع Philip Treacy وحذاء أسود من Gianvito Rossi، أما بالنسبة لمجوهراتها فاختارت زوجاً من الأقراط الماسية المزينة باللؤلؤ البحريني وعقدا مؤلف من ثلاثة صفوف من اللؤلؤ اختارته من مجموعة مجوهرات الملكة إليزابيث.

– رافقت كايت ابنتها الأميرة شارلوت البالغة من العمر 7 سنوات، وقد ارتدت معطفاً أسود رافقه بروش صغير على شكل حدوة حصان في إشارة إلى حب جدتها الراحلة للخيول بالإضافة إلى قبعة سوداء.

– اختارت ميغان دوقة ساسكس ثوباً أسود مرفقا بكاب من دار Stella McCartney، وقبعة صممها Stephen Jones لدار Dior، وقفازات سوداء طويلة، وهي كانت ظهرت بنسخة مشابهة لهذا الثوب لكن باللون الكحلي عام 2018 خلال الاحتفالات بعيد الملكة الـ92، أما بالنسبة لمجوهراتها فاختارت أقراطا من الماس واللؤلؤ سبق أن أهدتها لها الملكة الراحلة بالإضافة إلى سوار Cartier Love الذي يرافقها دائماً.

– اعتمدت زارا تيندال حفيدة الملكة الراحلة ثوباً على شكل معطف من Laura Green London نسقته مع حذاء ستيليتو من Emmy London، أكسسوار للرأس باللون الأسود وأقراط مزينة باللؤلؤ.

– اختارت الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث ثوباً أسود من Louis Vuitton نسقته مع سترة قصيرة من The Kooples، حقيبة من Fiona Koutur، حذاء من Jimmy Choo، وقبعة بدون أطراف من Sarah Cantis، أما شقيقتها الأميرة أوجيني فاختارت الظهور بمعطف صوفي من Day Birger Et Mikkelsen، حقيبة من Gabriela Hearst، وحذاء ستيليتو من Givenchy.