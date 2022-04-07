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جوارديولا “المرشح الأبرز” لقيادة البرازيل

منذ 9 ساعات
بيب غوارديولا

بيب غوارديولا

"ماركا" الإسبانية
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أصبح المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المرشح الأبرز لتولي قيادة منتخب البرازيل.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحا للمنسق العام لاتحاد الكرة البرازيلي، جونينيو باوليستا، يشير فيه إلى أنه من المحتمل أن يرحل “تيتي” عن تدريب منتخب البرازيل بعد كأس العالم (قطر 2022).

وأشارت إلى أن إيدنالدو رودريجيز رئيس اتحاد الكرة البرازيلي، يتحرك في اتجاهات مختلفة تحسبا لرحيل “تيتي”، ويرى أن جوارديولا هو المرشح المفضل والأبرز.

وأضافت أن أعضاء اتحاد الكرة البرازيلي اتفقوا على فكرة أن المدرب القادم لمنتخب السامبا سيكون من خارج البلاد، وأن المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، هو المرشح المثالي.

وكشفت أن الاتحاد البرازيلي تواصل بالفعل مع شقق جوارديولا، وبدأت المفاوضات بشأن عقد مدته 4 مواسم حتى كأس العالم 2026، وراتب سنوي 12 مليون يورو، علما بأن “بيب” يتقاضى حاليا 20 مليون يورو.

وذكرت أن الاتحاد البرازيلي يثق في إمكانية التعاقد مع جوارديولا، الذي سينتهي تعاقده مع السيتي في صيف 2023، لكن يبقى التساؤل هل سيرحل عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، أم يكمل عقده مع السيتي لنهايته؟.

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