جواهر: ميريام فارس تقلد حركاتي في الرقص

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، وخلال لقاء تلفزيوني “كلام الناس”، كشفت الفنانة جواهر، اسم نجمين يقلدان حركاتها في الرقص حتى تلك اللحظة.

وقالت جواهر إنها كانت تعمل في البداية مدربة فنون شعبية وتعشق الرقص، مشيرةً إلى أن الفنانة ميريام فارس تقلد حركات رقصها واستايل ضفائر شعرها.

وتابعت: محمد رمضان أخذ حركة من حركاتى في الرقص وقلدها في أغنيته نمبر وان، وتصدرت التريند، وهوا حمادة وأسمريكا يعمل اللى عاوزه.

وتعد الفنانة جواهر مطربة سودانية بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة وهي بالمرحلة الابتدائية من خلال المشاركة في الاحتفالات المدرسية، انتقلت عام 1995 لمصر وهناك واصلت مشوارها بشكل أقوى وقدمت العديد من الأغاني أشهرها على الكورنيش وغيرها.

وقدمت جواهر خلال مشوارها الفني العديد من الأغاني أبرزها أغنية اسم شمس الغربة، وأغنية جوزوهاله، وأغنية بعنوان مش عاوزين رخامة بالتعاون مع الفنان محمد جمعة وهي من تأليف سمير محمد أحمد، ومن ألحان سيد الأسواني وتوزيع تامر صقر.