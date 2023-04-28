الجمعة 8 شوال 1444 ﻫ - 28 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جورجينا تخرج عن صمتها.. كيف ردّت على إشاعات خلافها مع رونالدو؟

منذ 11 دقيقة
رونالدو وجورجينا رودريغيز

رونالدو وجورجينا رودريغيز

A A A
طباعة المقال

بعد تداول أخبار عدّة حول توتر علاقتها باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، خرجت جورجينا رودريغيز عن صمتها لتردّ على هذه الأنباء بطريقتها الخاصة.

إذ نشرت شريكة لاعب النصر السعودي مقطع فيديو عبر حسابها على “ستوري إنستغرام”، لصورة من السماء والقمر يبدو ساطعًا مرفقة مع مقطع أغنية لروميرو سانتوس بعنوان Si yo muero، وتقول كلماتها “الحسد يصنع الإشاعات، ويتناقلها الكثيرون، والحمقى يصدقونها”.

جاء تعليق الشابة الأرجنتينية، بعدما ذكرت تقارير إعلامية عن استياء رونالدو من جورجينا بسبب قضائها معظم الوقت في مراكز التسوق أكثر من اهتمامها به، مبينة أنّ العلاقة بين الثنائي الشهير، ليست في أحسن أحوالها في الوقت الحالي، وفق ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ويبدو أن الإشاعات هذه المرة أزعجت جورجينا رودريغيز، لترد لأول مرة بهذه الطريقة، فقد اعتادت صديقة لاعب كرة القدم الشهير على تجاهل مثل هذه الأمور وتجنب التفاعل معها.

يذكر أن الثنائي انتقلا مؤخرًا إلى الرياض، بعد أن أعلن نادي النصر السعودي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميًا حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، وأنجبا ألانا مارتينا (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 نيسان/ أبريل 2022)، إضافة إلى اعتنائها بكريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضًا.

    المزيد من منوعات

    العنف - تعبيرية
    فيديو يهز الشارع العراقي.. بوحشية أب يعذب ابنته ويرسل المقطع الى امها
    كيتي بيري
    كيتي بيري تخسر نزاعا على علامة تجارية
    العنف - تعبيرية
    غضبٌ يعمّ الشارع العراقيّ.. عذّب ابنته وأرسل الفيديو إلى أمها

    الأكثر قراءة

    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    "تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"
    سامي خياط
    وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط
    جورجينا وكريستيانو رونالدو
    ثروة ضخمة بانتظار جورجينا في حال انفصالها عن رونالدو