جورجينا تخرج عن صمتها.. كيف ردّت على إشاعات خلافها مع رونالدو؟

بعد تداول أخبار عدّة حول توتر علاقتها باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، خرجت جورجينا رودريغيز عن صمتها لتردّ على هذه الأنباء بطريقتها الخاصة.

إذ نشرت شريكة لاعب النصر السعودي مقطع فيديو عبر حسابها على “ستوري إنستغرام”، لصورة من السماء والقمر يبدو ساطعًا مرفقة مع مقطع أغنية لروميرو سانتوس بعنوان Si yo muero، وتقول كلماتها “الحسد يصنع الإشاعات، ويتناقلها الكثيرون، والحمقى يصدقونها”.

جاء تعليق الشابة الأرجنتينية، بعدما ذكرت تقارير إعلامية عن استياء رونالدو من جورجينا بسبب قضائها معظم الوقت في مراكز التسوق أكثر من اهتمامها به، مبينة أنّ العلاقة بين الثنائي الشهير، ليست في أحسن أحوالها في الوقت الحالي، وفق ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ويبدو أن الإشاعات هذه المرة أزعجت جورجينا رودريغيز، لترد لأول مرة بهذه الطريقة، فقد اعتادت صديقة لاعب كرة القدم الشهير على تجاهل مثل هذه الأمور وتجنب التفاعل معها.

يذكر أن الثنائي انتقلا مؤخرًا إلى الرياض، بعد أن أعلن نادي النصر السعودي، في كانون الثاني/ يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميًا حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، وأنجبا ألانا مارتينا (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 نيسان/ أبريل 2022)، إضافة إلى اعتنائها بكريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضًا.