جورج خباز: منى زكي كتلة فن وهضامة

تحدث الفنان جورج خباز عن موهبة الفنانة منى زكي التي تعاون معها من قبل في فيلم “أصحاب ولا أعز”.

وأشاد جورج خباز في تصريحات تلفزيونية بموهبة منى زكي، قائلا: “منى زكي كتلة فن وهضامة ولديها خبرة في المسرح والسينما والتلفزيون”.

وأشار جورج خباز إلى أن منى زكي تستحق كم النجاحات التي نالتها خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن هناك علاقة صداقة تجمعه بمعظم أبطال الفيلم وخاصة منى زكي وإياد نصار، لافتا إلى أن هناك طاقة إيجابية جمعتهم جميعا وأنه استفاد بكل خبراتهم.

وقال جورج خباز: “اعتبر فيلم “أصحاب ولا أعز” من أهم الأفلام في تاريخ السينما”.

يذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” تعرض لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا وألفاظ لم نعتد سماعها منها.