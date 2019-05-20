بالفيديو جورج قرداحي: لا أخفي إسلامي وهذا رأي بالمسيحية… ويتحدث عن سر الهجوم

قال الإعلامي جورج قرداحي إنه لا يخفي إسلامه، “فهو ما يهمه الإنسان”، وأوضح بأن الأديان وجدت لخدمة الإنسان وحمايته في الدنيا والآخرة.

وأشار “قرداحي” في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج “شيخ الحارة”، المذاع طوال شهر رمضان، على فضائية “القاهرة والناس” المصرية، إلى أنه لا يوجد فرق بين الإسلام والمسيحية، قائلا: “المسيحية كانت موجودة وجاء الإسلام ويوجد الكثير من التعاليم تتشابه بيننهما، فهما أكبر ديانتين في العالم متقاربتين في المفاهيم”.

من ناحية أخرى، كشف جورج قرداحي في برنامج “شيخ الحارة”، عن السر وراء هجومه على ثورات “الربيع العربي”.

وفي البداية، اعتبر “قرداحي”، أن “الربيع العربي” هو تسمية تم إلصاقها بهذا الحراك الذي حدث.

وقال: “عندما حدث ذلك الحراك، كان عندي شك، فسكت، وانتظرت حتى وضوح الصورة كاملة، ولكني شاهدت ما حدث في تونس ومصر”.

وتابع موضحا: “الثورة الفرنسية استغرق في إعدادها 200 عام، وكذلك الحال بالنسبة للثورة البلشفية، وكان شعار “الربيع العربي” هو “يسقط النظام”، ولكن من طالبوا بهذا لم يقدموا أي مشروع سياسي بديل لتحقيق أمنيات الشعب”.

وفيما أشار جورج قرداحي إلى أن شعبيته تأثرت في البداية، بسبب آرائه في ثورات “الربيع العربي”، ولكنه أصر على موقفه لأنه يرى أنها ضد الشعوب العربية وضد العرب.

جورج قرداحي (1 مايو 1950)، إعلامي لبناني. ولد في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان. وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم غبريال، باميلا وباتريسيا. هو حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

بدأ مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان الرسمي وصحافياً ثم عمل في صحيفة “لسان الحال” قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، ليحقق معها شهرة واسعة استمرت حتى عام 1992 وتسلم خلالها منصب رئيس التحرير في الإذاعة. بعدها انتقل قرداحي إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس، التي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي لينضم في عام 1994 إلى إذاعة (إم بي سي إف إم) في لندن التي كانت تمر حينها بظروف قاسية إلا أن قرداحي استطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان قبل أن تأتي النقلة النوعية في حياته أواخر عام 2000 من خلال تقديمه برنامج “من سيربح المليون” على قناة إم بي سي 1.

ترك قناة إم بي سي 1 لينضم إلى قناة إل بي سي وعمل برنامج افتح قلبك. ولم يستمر أكثر من سنة ثم عاد إلى قناة إم بي سي 1 وظهر مرة أخرى في برنامج من سيربح المليون، وقيمة الجائزة مليون ريال سعودي ثم قدم برنامج القوة العاشرة وقيمة الجائزة 10 مليون ريال سعودي.

حاز على عدة جوائز وألقاب كجائزة الميركس دور كأفضل إعلامي في العالم العربي لعام 2007، وحصل أيضا على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، كما ظهر في عدة إعلانات تلفزيونية، منها عطر باسمه “عطر جورج قرداحي” وشوفان هارفست هو وعائلته.