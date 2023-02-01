جورج مايكل وويلي نيلسون بين المرشحين لقاعة مشاهير الروك اند رول

تضمنت قائمة أسماء المرشحين لقاعة مشاهير الروك اند رول هذا العام مغني البوب الراحل جورج مايكل وأيقونة موسيقى الريف الأمريكي (كانتري) ويلي نيلسون ومغنية الراب ميسي إيليوت.

ومن بين 14 اسما مرشحا على القائمة هذا العام توجد ثمانية أسماء مرشحة للمرة الأولى ومن بينهم المغنية شيريل كرو والمغنية سيندي لوبر.

ومن بين المرشحين مرة أخرى المغنية كيت بوش وفرقة موسيقى الهيفي ميتال أيرون ميدن وفرقة الروك ريدج أجاينست ذا ماشين.

وقال جون سايكس رئيس مجلس إدارة مؤسسة قاعة مشاهير الروك اند رول “صنع هؤلاء الفنانون أصواتا خاصة بهم أثرت في أجيال وألهمت عددا لا يحصى غيرهم ممن حذوا حذوهم”.

وسيصوت أكثر من ألف فنان ومؤرخ وعامل في قطاع الموسيقى على مستوى العالم للاختيار من بين المرشحين كما يمكن للمعجبين التصويت عبر الإنترنت أو شخصيا في متحف قاعة المشاهير بمدينة كليفلاند الأمريكية.

وستعلن قائمة الأسماء التي ستنضم للقاعة في مايو أيار وستجرى مراسم التكريم في فصل الخريف.