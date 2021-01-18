الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جورج نعمة يشارك المتابعين بفيديو "يا أختي"

18 - يناير - 2021
جورج نعمة

جورج نعمة

A A A
طباعة المقال

بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، حذرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة من هذا الفيروس المستجد.

وفي مبادرة مؤثرة، شارك الفنان اللبناني جورج نعمة المتابعين عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يغني أغنية لشقيقته الفنانة عبير نعمة بعنوان “يا اختي”، وذلك تعبيراً منه عن دعمه لها ومحبته في ظل محاربتها حاليا لفيروس كورونا الذي أعلنت عن إصابتها به مؤخرا. وعلق بالقول :”يا إختي، كان عمري 14 سنة اول مرة غنيت هالغنية مع إختي عبير على المسرح”.

وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة إصابتها بفيروس كورونا، وحذرت متابعيها من خطورته والألم الذي يشعر به المريض الذي يحمل هذا الفيروس، كما وطلبت منهم الإنتباه بشكل كبير والبقاء في بيوتهم بأمان، وكتبت قائلةً: “للأسف نتيجة فحص الكورونا طلعت إيجابية.. الموضوع مش مزحة والعوارض صعبة كتير.. بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن..”.

    المزيد من منوعات

    اصالة نصري ورامي صبري في عمل جديد
    بالصورة.. رامي صبري: "لما الراجل يتكلم الست ماتعندش معاه"
    زوجة سفير العراق وراغب علامة
    بالفيديو: مجددا.. زوجة سفير العراق تتغزل براغب علامة
    خطة مازنجر
    أزمة تهدد عرض فيلم خطة مازنجر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟