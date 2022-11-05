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جوردي ألبا "مصدومٌ" من تصرّف إدارة برشلونة

منذ ساعة واحدة
جوردي ألبا

جوردي ألبا

موقع kooora
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يختبر الإسباني “جوردي ألبا”، ظهير برشلونة، شعورًا بالصدمة من تصرف إدارة النادي الكتالوني معه. وينتهي عقد ألبا مع البلوجرانا في صيف 2024.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ألبا سبق له التضحية بجزء من راتبه، لمساعدة برشلونة في أزمته الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألبا لا يزال مستعدًا لتقديم تضحيات اقتصادية أخرى، لكنّ الإدارة لم تطلب منه أي شيء حتى الآن، موضحةً أن ألبا ينتظر من إدارة برشلونة الجلوس والتفاوض معه وجهًا لوجه حول عقده، لكن النادي يناور لمحاولة نقله في الشتاء والتخلص من راتبه بشكل كامل.

ويشعر ألبا بصدمة لأن إدارة النادي لا تتحدث معه بشكل مباشر عن وضعه حتى الآن، لكن تظل نيته إكمال عقده مع البارسا حتى النهاية.

وانضم ألبا للفريق الأول ببرشلونة، بعدما وقّع معه عقدًا في صيف 2012 يبلغ قيمته 14 مليون يورو، يمتد إلى 5 سنوات، قبل أن يجدده متنازلًا عن جزء من راتبه.

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