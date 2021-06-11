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جوزف عطية يطرح أغنية جديدة إلى جانب “DJ رودج”

منذ 30 دقيقة
جوزيف عطية

جوزيف عطية

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طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية أغنية جديدة الى جانب الدي جي رودج بعنوان “حلوين”، الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى موسيقى وتوزيع موسيقي رودج.

وصور جوزيف عطية الأغنية فيديو كليب مع المخرج بسام الترك، وطرحها عبر قناته على يوتيوب.

وبدا الكليب متلائما مع الأغنية الإيقاعية والتي تضج فرحا وطاقة إيجابية من وحي الأجواء الصيفية، وبدا عطية بـ”لوك” جديد مختلف تماما عما اعتاد عليه الجمهور، فبدا بشعر قصير ولون أشقر جريء.

والأغنية هي إيقاعية وباللهجة المصرية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع رودجي في أول تعاون بينهما، وتم تصوير الكليب في دبي تحت إشراف المخرج سليم الترك.

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