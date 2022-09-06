جوشوا يقبل تحدي فيوري لخوض "نزال بريطانيا" على لقب مجلس الملاكمة العالمي

قال أنتوني جوشوا إنه سيكون مستعدا لنزال بطل العالم تايسون فيوري في ديسمبر كانون الأول المقبل بعد تحدي الأخير له علنا (الاثنين 5-9-2022) لخوض “نزال بريطانيا” على لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل.

وتعرض جوشوا (32 عاما) للخسارة الثانية على التوالي أمام أولكسندر أوسيك بطل الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة في مباراة إعادة جرت في السعودية الشهر الماضي وقال إنه يريد العودة للحلبة قبل نهاية العام.

وأعلن فيوري في أبريل نيسان الماضي أنه كان يفي بوعده لزوجته بالاعتزال لكنه قال لاحقا إنه سيخوض مباريات مرة أخرى.

وقال فيوري في مقطع فيديو موجه للبطل السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي “أعتقد أنكم سمعتم جميعا أنني سأخوض نزالا في وقت قريب وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة.

“أنتوني جوشوا، أعلم أنك خسرت للتو نزالا أمام أوسيك وأنك لن تلعب في الوقت الحالي، وأود أن أعطيك فرصة لنزالي على لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وأضاف الملاكم البالغ من العمر 34 عاما “انهيت نزالا من 12 جولة، لذا فأنت مناسب تماما (لخوض المباراة). هل أنت مستعد. أعطيتك بذلك إشعارا قبلها ببضعة أشهر”.

قال أوسيك بعد نزال جدة إنه كان مهتما فقط بخوض مباراة مع فيوري لكن تقارير إعلامية قالت إنه لن يقاتل مرة أخرى هذا العام من أجل الراحة وقضاء بعض الوقت مع عائلته.

قال فيوري لجوشوا عبر فيديو “إذا كنت مهتما، فسأرسل لك التاريخ، ويمكننا أن نتحدث.

“نزال بريطانيا على لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل. اخبرني إذا كنت مهتما، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسأختار منافسا آخر”.

ورد جوشوا قائلا إنه سيكون مستعدا للقتال إذا التزم فيوري بكلمته.

وكتب جوشوا في قصة عبر إنستجرام “أنا لا أدخل في مناقشات على الإنترنت فقط من أجل استعراض القوة.

“لذا إذا كنت بصدد ذلك حقا، وجه الحديث إلى @258 ام.جي.تي (الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال جوشوا). سأكون جاهزا في ديسمبر”.