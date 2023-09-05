جوف تسحق أوستابنكو وتبلغ نصف نهائي أميركا المفتوحة للتنس

عززت الأميركية كوكو جوف المصنفة السادسة، آمالها في الفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى للتنس بانتصار سهل 6-صفر و6-2 على لاعبة لاتفيا إيلينا أوستابنكو اليوم الثلاثاء، لتبلغ الدور قبل النهائي في أميركا المفتوحة.

واستغلت جوف، التي تضمنت استعداداتها لبطولة أميركا المفتوحة الفوز بلقبين على الملاعب الصلبة في واشنطن وسينسناتي، ست من سبع نقاط لكسر إرسال منافستها وفرطت في إرسالها مرة واحدة فقط خلال المباراة التي استمرت 67 دقيقة على ملعب آرثر آش.

وقالت جوف في مقابلة بالملعب: “إنه شعور رائع. السعادة لا تسعني”.

وأضافت: “العام الماضي خسرت في دور الثمانية وأردت أن أقدم أداء أفضل هذا العام. أنا سعيدة وجاهزة للمباراة القادمة”.

دخلت أوستابنكو المباراة مفعمة بالثقة بعد أن تغلبت على إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميًا في الدور السابق، لكن أمام جوف لم تتمكن المصنفة 20 من الوصول إلى مستواها وقدمت أداء مليئًا بالأخطاء.

وسيطرت جوف على المباراة منذ البداية من خلال تغطيتها الممتازة للملعب، بينما سددت وابلًا من الضربات في زوايا الملعب في طريقها للفوز بالمجموعة الأولى في 20 دقيقة حصلت خلالها أوستابنكو على سبع نقاط فقط.

ونجحت أوستابنكو، بطلة فرنسا المفتوحة السابقة والتي كانت تلعب في دور الثمانية لأول مرة ببطولة أميركا المفتوحة، في التعادل 1-1 بالمجموعة الثانية، لكن جوف لم تتراجع أبدًا وكسرت إرسالها على الفور لتهيمن على اللعب.

وكسرت اللاعبة الأميركية البالغة من العمر 19 عامًا إرسال منافستها مرتين لتتقدم 5-2 قبل أن تنهي المباراة على إرسالها في شوط اضطرت فيه للعودة في النتيجة بعد التأخر 0-30.

وبهذا الفوز، ثأرت جوف لخسارتها في دور 16 أمام اللاعبة اللاتفية في أستراليا المفتوحة هذا العام.

وقالت جوف إنها لم تشعر أبدًا بالراحة على أرض الملعب أمام أوستابنكو رغم فوزها الكبير.

وأضافت: “أعرف الطريقة التي تلعب بها. تملك القدرة على العودة بغض النظر عن النتيجة لذلك كنت أقاتل بالفعل على كل نقطة وأركض وراء كل كرة. اللعب يكون صعبًا جدًا أمامها لأنك لا تستطيع الظهور بالقوة المطلوبة. لذلك بذلت قصارى جهدي لأكون حاسمة عندما أستطيع وفي معظم الأوقات كنت أحاول فقط إيصال الكرة إلى العمق”.

وستواجه جوف، وهي أصغر أميركية تبلغ الدور قبل النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة منذ سيرينا وليامز في 2001، التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة العاشرة ووصيفة بطلة فرنسا المفتوحة أو الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 30.