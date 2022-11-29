جومانا مراد تعود لدراما رمضان بمسلسل "بابا المجال"

عادت الفنانة السورية جومانا مراد إلى السباق الرمضاني من جديد، بعدما تعاقدت على دورها بمسلسل “بابا المجال” مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه برمضان المقبل 2023 .

واعلنت جومانا مراد انها ستبدأ تصوير أول المشاهد الأسبوع القادم للعودة من جديد في دراما رمضان بعدما غابت خلال الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن مسلسل “بابا المجال” بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

يذكر ان الفنانة جومانة مراد غابت لأكثر من 9 سنوات عن السينما ولكن عادت من خلال فيلم “القصر الملعون”.

وتقترب الفنانة جومانا مراد من الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل “مهب الريح” المكون من 45 حلقة، والذى تجسد فيه شخصية محامية تعمل في مكتب محاماة يمتلكه اياد نصار، والعمل بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.