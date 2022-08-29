جوني ديب: أحتاج إلى عمل.. ما القصة؟

شارك النجم الأمريكي جوني ديب في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards، الذي أقيم الاثنين في مركز برودنشيال في نيويورك.

ونشر بطل سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي” مقطع فيديو لمشاركته في الحفل، عبر حسابه في إنستغرام، وظهر فيه بملابس “رجل القمر”، الشعار الذي تستخدمه قناة MTV، لكن لم يظهر منه سوى وجهه.

وقال جوني ديب في الفيديو إنه يحتاج للعمل، وأضاف مازحًا، أنه متاح للتواجد في أعياد الميلاد وحفلات الزفاف وأي مناسبات أخرى.

ويأتي هذا الظهور لديب بعد إعلان عودته للسينما، حيث يلعب دور البطولة في فيلمه الأول Modigliani، بعد المحاكمة الشهيرة بينه وبين طليقته آمبر هيرد، وهو فيلم يحكي سيرة النحات والرسام الإيطالي أميديو موديلياني.

وفاز ديب في السابق بـ5 جوائز MTV من بينها أفضل أداء تمثيلي، وأفضل أداء دور شرير، وأفضل نجم عالمي ونجم الجيل.

وفاز جوني ديب بمعركته القضائية ضد آمبر هيرد، كما قضت المحكمة بـ15 مليون دولار لصالح جوني ديب في قضية التشهير ضد هيرد.

وسعى الممثل جوني ديب إلى إقناع هيئة المحلفين بأن اتهامات العنف الأسري الموجهة إليه كاذبة وأنها كلفته حياته المهنية، وعمد محامو الممثلة البالغة 36 عامًا إلى إغراق جوني ديب بأسئلة عن ماضيه المتعلق بتعاطي المخدرات والكحول، سعيًا منهم إلى تقويض مصداقيته.