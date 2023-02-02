جوني هيتينجا يتولى تدريب أياكس أمستردام

أعلن نادي أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم (الخميس 2-2-2023) أن اللاعب الهولندي السابق جوني هيتينجا سيستمر في منصبه كمدرب للفريق حتى نهاية الموسم.

وانتقل لاعب أتليتيكو مدريد وإيفرتون السابق من تدريب يونج أياكس، الفريق الاحتياطي (الرديف) والمنافس في دوري الدرجة الثانية الهولندي، لتولى قيادة الفريق الأول في الأسبوع الماضي كمدرب مؤقت خلفا للمدرب ألفريد شرودر الذي تمت إقالته.

وفاز أياكس خارج ملعبه 4-1 على فريق إكسلسيور يوم الأحد الماضي في أول مباراة تحت قيادة هيتينجا.

وقال النادي إن هيتينجا سيستمر في منصبه حتى نهاية الموسم مع تعيين المخضرم دوايت لوديفيجيس كمساعد له.

وقال إدوين فان دير سار المدير العام للنادي في بيان “نثق أن هذا هو الحل الأمثل. اتبع جون مسارا دقيقا وتدريجيا ما سمح له بالتطور بشكل جيد للغاية كمدرب في السنوات الأخيرة”.

وتقدم أياكس مركزا واحدا في دوري الدرجة الأولى الهولندي بعد انتصاره الأخير ليحتل المركز الرابع ويتأخر بفارق خمس نقاط عن فينوورد المتصدر.

وسيلعب أياكس، حامل اللقب، خارج ملعبه أمام كامبور يوم الأحد المقبل.

وعمل لوديفيجيس (65 عاما) مساعدا ومدربا مؤقتا لأيندهوفن والمنتخب الهولندي.

وأقيل شرودر بعد سلسلة من النتائج الضعيفة بعد ست أشهر من تولى المهمة خلفا للمدرب إريك تن هاج الذي انتقل لتدريب مانشستر يونايتد.