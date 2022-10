جون سينا يدخل موسوعة غينيس.. اليكم السبب

حطم المصارع الامريكى جون سينا رقم قياسى جديد، ولكن ليس بمجال الرياضة بل فى تحقيق امنيات للاطفال الذين يعانون من امراض خطيرة بلغت لأكثر من 650 أمنية، ليحظى بلقب “مسعد الأطفال”، لذا كرمت الموسوعة “جون سينا” لكونه أكثر شخصية شهيرة حققت أمنيات للأطفال من ذوى الهمم فى مؤسسة Make-a-Wish» ، بمنحهم 650 أمنية، وأوضحت الموسوعة بان جون هو أكثر المشاهير رواجًا لمنح الأمنيات، فلم يمنح أى مشهور غير سينا أكثر من 200 أمنية.

وبدأ سينا مسيرته في المصارعة المحترفة في عام 1999 ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أشهر الرياضيين في كل العصور إنه بطل العالم 16 مرة في WWE غالباً ما كان يصور على أنه الشخصية المفضلة لدى الجماهير وعلى هذا النحو كان وجه حملة WWE كن نجما لمكافحة التنمر انتقل، هذا بعد ذلك خارج WWE حيث تعاون سينا لأول مرة مع Make-A-Wish في عام 2002 وبعد عشر سنوات في عام 2012 منح سينا الأمنية الألف لطفل اسمه كاردون.

وكما ذكرت موسوعة غينيس فإن سينا هو أكثر المشاهير تحقيقاً لرغبات الأطفال على مدار 42 عاماً، منذ بدء التأسيس لم يمنح أي شخص آخر أكثر من 200 أمنية.

قال سينا لصحيفة Hollywood Reporter عن التزامه بالمؤسسة: أريدهم أن يتمتعوا بتجربة ستبقى معهم إلى الأبد لا أريد أبداً أن يعامل الأطفال أو أسرهم بطريقة يشعرون فيها كما لو أن أي شيء ضدهم على الإطلاق وقال لـReuters: إذا احتجتم إلي فأنا لا أهتم بما أفعله فسأتخلى عما أفعله وأشارككم لأنني أعتقد أن هذا هو أروع شيء.

عندما تم تكريم الممثل ومحقق الأمنيات لمنحه 500 أمنية في عام 2015 انفتح”سينا في قناة ESPN حول المؤسسة ومدى استمتاعه بما يفعله قال سينا في ذلك الوقت: إذا كان بإمكاني تقديم تجربة رائعة فسأكون أول من يقوم بها.

أصبح سينا مؤخراً دعامة أساسية لـ Nickelodeon حيث ظهر في بعض سلسلة البرامج النصية للشبكة كما استضاف برنامج الألعاب Are You Smarter Than a 5th Grader ؟ في عام 2019 و Wipeout على قناة TBS جنباً إلى جنب مع نيكول باير وكاميل كوستيك.