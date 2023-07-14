جون سينا يرد على سخرية جمهوره عن دوره في "باربي"

متشحاً برداء “حورية بحر” ذكوري، أذهل المصارع العالمي والنجم الهوليوودي جون سينا بشخصيته التي يجسدها في فيلم “باربي” أول فيلم حي يتعلق بتلك الدمية الشهيرة، من إنتاج “ورانر براذرز”، وأحد أبرز الأفلام المنتظرة لهذا العام في دور السينما يوم 21 تموز الجاري.

ونشر نجم “هيدين سترايك-Hidden Strike” مع جاكي شان، و”فاست إكس” مع فان ديزل، أول صورة له من الفيلم الخيالي “باربي” عبر حسابه على “إنستغرام”، تاركاً الجمهور في حالة ذهول من إطلالته، ويعد هذا الفيلم التعاون الأول له مع بطلة الفيلم مارغو روبي.

وظهر الممثل الأميركي من أصل إيطالي – إنجليزي، وعازف هيب هوب والمصارع المحترف، وهو عاري الصدر، يرتدي قلادة صدف فيروية وسوار أبيض وفيروزي حول معصمه، واضعاً شعراً مستعاراً أشقر ينسدل على كتفيه، لإكمال إطلالة شخصيته حورية البحر.

وقال جون سينا (46 عاماً) في مقابلة صحافية، إنه متحمس جداً لدوره في الفيلم، مشيراً إلى أن الجمهور سيخرج من دور العرض مشحوناً بآراء مختلفة ومختلطة عن تأديته لهذه الشخصية، واصفاً إياها بأنها أعظم أشكال الترفيه.

وأوضح سينا أنه يُحب التنوع ويشعر أن الفيلم سيكون متعة بصرية للجمهور، وقال: “أذهلتني فكرة تجسيدي لشخصية حورية البحر، وأعتقد أنه سيكون فيلماً يستمتع به الجمهور، وسيكون فيلماً مثيراً جداً”.

ويجسد جون سينا دور “حورية البحر” الذكوري، أمام المغنية الأميركية دوا ليبا والتي تجسد في الفيلم شخصية “حورية البحر” الأنثى، والتي تغني فيه الأغنية الرئيسية للفيلم بعنوان “Dance the Night”، فيما يلعب رايان غوسلينغ دور الدمية “كين” الصديق المقرب لـ”باربي”.

وتجسد النجمة “إيسا راي” دور رئيسة باربي، وعارضة الأزياء والممثلة “هاري نيف” دور الدكتورة، و”ريتو آريا” في دور الصحافية، و”آنا كروز كاين” في دور باربي قاضية المحكمة العليا، و”مارغوت روبي” في دور الرئيسة المسؤولة عن مجتمع باربي.