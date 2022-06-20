الثلاثاء 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيجز يستقيل من تدريب منتخب ويلز

منذ 22 دقيقة
رايان جيجز مدرب منتخب ويلز لكرة القدم

رايان جيجز مدرب منتخب ويلز لكرة القدم

A A A
طباعة المقال

أعلن رايان جيجز الاثنين استقالته من تدريب منتخب ويلز لكرة القدم، وينتظر جناح مانشستر يونايتد السابق المحاكمة بعد اتهامه بإلحاق أضرار جسدية والاعتداء بالضرب والسلوك القهري ضد صديقته السابقة وشقيقتها.

وأصر جيجز على أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه ودفع كفالة للبقاء خارج السجن.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مانشستر في 24 يناير كانون الثاني الماضي لكنها تأجلت إلى الثامن من أغسطس اب مما دفع جيجز (48 عاما) لاتخاذ قراره بالاستقالة من منصبه الآن.

وقال جيجز في بيان “بعد الكثير من الدراسة، استقيل من منصبي كمدرب للمنتخب الوطني لويلز للرجال بأثر فوري.

“لقد كان شرفا لي تدريب منتخب بلادي، لكن من الصواب أن يستعد اتحاد ويلز لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبون لبطولة (كأس العالم) بشكل واضح تماما وبدون تكهنات حول منصب مدرب المنتخب”.

وأضاف “لم تتأجل القضية بسبب خطأ أحد. لا أريد أن تتأثر استعدادات البلاد لكأس العالم أو تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال من خلال الاهتمام المستمر بهذه القضية”.

واستقال جيجز مؤقتا من منصبه كمدرب ويلز في نوفمبر تشرين الثاني 2020، حيث قاد روبرت بيدج الفريق إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1958 في وقت سابق من هذا الشهر بعد الفوز في مواجهة فاصلة على أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

الطالبة الضحية نيرة أشرف
قتلها امام بوابة الجامعة.. جريمة تهز الشارع المصري
كروس يفاجئ ريال مدريد برفض مفاوضات التجديد
التوتر قد يكون من أسباب تساقط الشعر
نصائح للعناية بالشعر الخفيف وزيادة كثافته

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هواتف آيفون تتعرض للاختراق
هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
الطاقة الشمسية
مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية