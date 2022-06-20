جيجز يستقيل من تدريب منتخب ويلز

أعلن رايان جيجز الاثنين استقالته من تدريب منتخب ويلز لكرة القدم، وينتظر جناح مانشستر يونايتد السابق المحاكمة بعد اتهامه بإلحاق أضرار جسدية والاعتداء بالضرب والسلوك القهري ضد صديقته السابقة وشقيقتها.

وأصر جيجز على أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه ودفع كفالة للبقاء خارج السجن.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في مانشستر في 24 يناير كانون الثاني الماضي لكنها تأجلت إلى الثامن من أغسطس اب مما دفع جيجز (48 عاما) لاتخاذ قراره بالاستقالة من منصبه الآن.

وقال جيجز في بيان “بعد الكثير من الدراسة، استقيل من منصبي كمدرب للمنتخب الوطني لويلز للرجال بأثر فوري.

“لقد كان شرفا لي تدريب منتخب بلادي، لكن من الصواب أن يستعد اتحاد ويلز لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبون لبطولة (كأس العالم) بشكل واضح تماما وبدون تكهنات حول منصب مدرب المنتخب”.

وأضاف “لم تتأجل القضية بسبب خطأ أحد. لا أريد أن تتأثر استعدادات البلاد لكأس العالم أو تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال من خلال الاهتمام المستمر بهذه القضية”.

واستقال جيجز مؤقتا من منصبه كمدرب ويلز في نوفمبر تشرين الثاني 2020، حيث قاد روبرت بيدج الفريق إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1958 في وقت سابق من هذا الشهر بعد الفوز في مواجهة فاصلة على أوكرانيا.