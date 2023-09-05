جيجي حديد تكشف موازنتها بين عملها وأمومتها

أكدت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، أن ظروف الحياة أجبرتها على تعلم أسس تحقيق التوازن بين جدول أعمالها في عروض الأزياء، وبين منح ابنتها الصغيرة حقها الكامل من الرعاية.

وفي حديث إلى مجلة “نت آي ريبورتر” الإلكترونية حول عملها كمديرة لعلامتها التجارية Guest in Residence، كشفت عارضة الأزياء عن آلية الموازنة بين مشاريعها المهنية وحياتها كأم لابنتها خاي البالغة 3 أعوام.

وأوضحت جيجي أنها قسّمت حياتها مناصفة بين ابنتها والعمل، لأن لكل واحد منهما حقه، فالطفلة لها أولوية الاهتمام والرعاية والتربية السليمة مع منحها حقوقها كاملة، والعمل هو شغفها وتحقيق ذاتها واستمرارية لنجاحها.

ولفتت إلى أن وقت العمل يعني أن الطفلة خاي مع والدها زين مالك، لكن حينما تكون الطفلة معها فتكتفي بالقيام بأعمال بسيطة، كي لا تنشغل كثيراً بعيداً عن طفلتها.

فتحت جيجي قلبها وتحدثت بصراحة عن تجربة هواياتها القديمة مع طفلتها خاي، مثل ألعاب السيراميك، وتطبيقات “الكروشيه”، لافتة إلى أنها أمضت أخيرا رحلة جوية مدتها ست ساعات إلى لوس أنجلوس وهي تحيك لخاي دمية وحيد قرن.

وتطرقت إلى مشاركة ابنتها لها في عملها الجديد، لاسيما خط أزياء الأطفال الذي ستطلقه قريباً ضمن علامتها التجارية الخاصة Guest in Residence، مشيرة إلى أن ابنتها عارضة أزياء بالفطرة وتحب تجربة الكثير من الملابس، لكنها تمل بسرعة وتطالب بالذهاب إلى محل الدوناتس.