جيرو يتربع على عرش هدافي المنتخب الفرنسي

أصبح أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفا بعدما سجل هدفا لبلاده خلال مواجهة بولندا في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.

وشهدت الدقيقة 44 من عمر المباراة، تسجيل جيرو لهدف التقدم المباغت لمنتخب فرنسا، في الوقت الذي كانت فيه بولندا هي الأخطر.

وبفضل هذا الهدف، أصبح جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا على مر التاريخ برصيد 52 هدفا.

ومن ثم، انفرد جيرو بصدارة ترتيب هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ تاركا تييري هنري في الوصافة بواقع 51 هدفا.

وأصبح جيرو (36 عامًا و 65 يوما) أكبر لاعب يسجل في مراحل خروج المغلوب من كأس العالم منذ الكاميروني روجيه ميلا في ثمن نهائي مونديال 1990 ضد كولومبيا عن عمر 38 عامًا و 34 يومًا.

فضلا عن ذلك، فإن جيرو بات أيضا هداف النسخة الحالية من كأس العالم برصيد 3 أهداف، وذلك بالتساوي مع عدة لاعبين يتقدمهم مواطنه كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.