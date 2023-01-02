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جيريمي رينر "في حالة حرجة" بعد تعرضه لحادث خلال جرف الثلوج

منذ 41 ثانية
جيريمي رينر

جيريمي رينر

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قال مسؤولون محليون والمتحدثة الإعلامية باسم النجم الأمريكي جيريمي رينر إن الممثل الشهير بتجسيد شخصية “هوك آي” في سلسلة أفلام “أفنجرز” التي تنتجها شركة مارفل أصيب في حادث أثناء جرف الثلوج أمس الأحد 1\1\2023 وحالته “حرجة لكنها مستقرة”.

وقالت سامانثا ماست المتحدثة باسم رينر لوسائل الإعلام “بوسعنا تأكيد أن حالة جيريمي حرجة لكنها مستقرة وأنه أصيب بجروح بعد تعرضه لحادث له علاقة بالطقس بينما كان يجرف الثلوج في وقت سابق”.

وشارك رينر في عدد من أفلام مارفل كما ظهر في اثنين من أفلام سلسلة “ميشن: إيمبوسيبل” “المهمة: مستحيلة” وفيلم (أرايفال) “الوصول” و(أميريكان هاسل) “احتيال أمريكي” و(28 ويكس ليتر) “بعد 28 أسبوعا”. وترشح للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (ذا هيرت لوكر) “خزانة الألم” وترشح أيضا لأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (ذا تاون) “البلدة” عام 2011.

ويمتلك رينر “51 عاما” منزلا في مقاطعة واشو بولاية نيفادا حسبما قالت صحيفة رينو جازيت جورنال، وهطلت ثلوج كثيفة فوق تلك المنطقة بشمال نيفادا في ليلة رأس السنة.

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