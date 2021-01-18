جيري غزال يوضح حقيقة انتقاده لبعض المشاهير

بعدما تلقى عدد من المشاهير اللبنانيين لقاح فيروس كورونا المستجد، نال هذا الموضوع انتقاداً كبيراً من اللبنانيين المقيمين في لبنان معتبرين أنه ظلم.

وفي السياق، أوضح الممثل والإعلامي اللبناني جيري غزال كلامه الذي إنتقد فيه بعض المشاهير الذين ينشرون صور تلقيهم لقاح فيروس كورونا في الخارج، مشيراً الى أنه لم يكن يقصد زميلته الإعلامية أنابيلا هلال.

وكتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “‏اللي كتبتو عن اللي عم يتلقو لقاح كورونا أكيد ما بقصد فيه زميلتي أنابيلا يللي إلها عندي كل حب واحترام، لأنها ببساطة ما بتتحمل مسؤولية انتشار كورونا وحقها كمقيمة بالإمارات تحصل عالتلقيح. نحنا ولاد مؤسسة وحدة وبتمنى ما حدا يصطاد بالمي العكرة”.