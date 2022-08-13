جيسوس يتألق ويقود أرسنال للفوز على ليستر سيتي

أحرز جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال الجديد هدفين وساهم في هدفين إضافيين، ليقود أرسنال للفوز 4-2 على ليستر سيتي ويواصل بدايته القوية للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتحت أشعة الشمس القوية في شمال لندن، قدم البرازيلي جيسوس، المنضم من مانشستر سيتي هذا الصيف، عرضا رائعا وسجل هدفين قبل الاستراحة، واقترب في أكثر من مناسبة من إضافة المزيد.

وفي ظهوره الأول على ملعبه استاد الإمارات عقب الانتقال إلى أرسنال، افتتح جيسوس رصيد أهدافه مع ناديه في الدقيقة 23، ثم جعل النتيجة 2-صفر بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 35.

وامتلك ليستر فرصة للعودة بعدما سجل وليام صليبا مدافع أرسنال بطريق الخطأ في مرماه بضربة رأس بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني، لكن بعدها مباشر ارتكب داني وارد حارس ليستر خطأ وسقطت الكرة نحو جيسوس قبل أن تصل إلى جرانيت تشاكا ويعيد الفارق إلى هدفين.

وأعاد جيمس ماديسون الأمل إلى ليستر وقلص الفارق بتسديدة من زاوية ضيقة بين ساقي الحارس آرون رامسديل، لكن صاحب الأرض رد سريعا مرة أخرى وسجل جابرييل مارتينيلي بعد تمريرة جيسوس.

وأصبح رصيد فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي فاز 2-صفر على كريستال بالاس في افتتاح المسابقة، ست نقاط من أول جولتين، ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يملك ليستر نقطة واحدة.