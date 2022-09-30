جيسوس يكشف كواليس رحيله عن مانشستر سيتي.. ما علاقة غوارديولا؟

تحدّث “غابرييل جيسوس”، مهاجم آرسنال، عن الكواليس التي أدت إلى رحيله عن صفوف مانشستر سيتي الصيف الماضي.

وانضم جيسوس إلى آرسنال مقابل 45 مليون إسترليني، ويقدّم مستويات مميزة رفقة المدفعجية بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرى في 8 مباريات خاضها حتى الآن.

وقال جيسوس في تصريحات لشبكة “ESPN Brasil”: “واحدة من الأمور هي طريقة فهم غوارديولا لكرة القدم وما يريده، ومن ثم يتعلّق الأمر بك سواء ترحب بذلك أو لا، وحينها تقول له شكرًا أريد الذهاب لخوض تحد جديد”.

وأضاف: “تقبلت الأمر لبعض الوقت، لكن أتت لحظة قلت إنني أريد شيئًا آخر لنفسي، شكرته وتفهّم ذلك وانتقلت”، مشيرًا الى أنّ “الأمر مختلف هنا في آرسنال، كرة القدم مختلفة وكذلك اللاعبين وأسلوب اللعب، في مانشستر سيتي الأمر مختلف، فالمهاجم لا يلمس الكرة كثيرًا، ويمكنكم متابعة ذلك عند مشاهدة المباريات”.

في السياق نفسه، تابع: “عندما يحين وقت لمس الكرة لا يكون ذلك من قبل المهاجم، حيث يضع غوارديولا متوسط ميدان بالقرب منك، وبالتالي قررت تغيير الأمر”.

وأوضح اللاعب البرازيلي: “تحدثت كثيرًا مع أرتيتا عن أسلوب آرسنال، هو يعرفني وأنا أعرفه، وفهمت ما يريده مني، الآن أصبحت أتمتع بحرية في الملعب وفي لعب كرة القدم بابتسامة على الوجه، وأحاول تقديم أفضل ما لدي طوال الوقت”.