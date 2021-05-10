الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيسي عبدو لماغي بو غصن: شهادتي مجروحة فيكي

10 - مايو - 2021
ماغي بو غصن وجيسي عبدو

ماغي بو غصن وجيسي عبدو

A A A
طباعة المقال

هنّأت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو زميلتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بعد نجاح دورها في مسلسل “للموت” بدور “سحر” وعلّقت جيسي على أدائها قائلة: “شهادتي مجروحة فيكي وبحب كل الكراكتيرات يلي لاعبتيهن قبل بس سوري منك سحر غيييير من اجمل الأدوار يلي عاملتيها طبعًا غير احترافيتك العالية مبروك نجاحك صديقتي ويلا بعد في يومين وبشوفك ومنعيّد سوا يا صغيّرر”.

وبدورها ردّت ماغي بو غصن على عبدو قائلة: “اشتقتلك يا زغيّر من قلبو قلبي ودائما بحب رأيك الصادق والمحب”. وحقّق مسلسل “للموت” نجاحاً كبيراً من بطولة ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباقة من الممثلين.

    المزيد من منوعات

    منافسة بين صلاح ورونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنكليزي
    خابي لام
    من دون أن ينطق بكلمة.. رقم كبير لأرباح "خابي لام" المالية من تيكتوك!
    جيرارد بيكيه
    برشلونة يعلّق على شائعة مسيئة عن بيكيه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل