جيف بيزوس يعلن مشاركته بأول رحلة سياحية فضائية لـ"بلو أوريجين"

أعلن الملياردير جيف بيزوس، مؤسس مجموعة ”أمازون“العملاقة للتجارة عبر الإنترنت، عن مشاركته في أول رحلة سياحية إلى الفضاء بواسطة كبسولة ”نيو شيبرد“، مع شقيقه مارك وشخص ثالث هو الفائز بتذكرة عرضت للبيع في مزاد.

وكتب الملياردير على حسابه في شبكة ”إنستغرام“: ”منذ كنت في الخامسة، أحلم بالسفر إلى الفضاء. في 20 تموز/يوليو، سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي. إنها أكبر مغامرة مع أفضل صديق لي“.

وسترسل شركة “بلو أوريجين” للسياحة الفضائية للمرة الأولى بعثة بشرية في صاروخ في 20 يوليو في رحلة تستمر بضع دقائق وبيع أحد مقاعد الرحلة في مزاد علني مفتوح لعامة الناس وأوضح بيان أصدرته “بلو أوريجين” الاثنين أن المزايدات على هذه التذكرة الثالثة وصلت إلى 2,8 مليوني دولار، وقد ترتفع أكثر بعد إعلان بيزوس مشاركته في الرحلة.

وبلغ عدد المشاركين في المزاد نحو ستة آلاف من 143 بلدا، كما أوضح البيان وسيقفل باب المزايدة في 12 يونيو وسيعود ريع المزاد إلى مؤسسة “كلوب فور ذي فيوتشر” التي أنشأتها “بلو أوريجين” وتهدف إلى تشجيع الشباب على العمل في المجال العلمي.

ويوم الإقلاع، سينطلق الصاروخ عمودياً، وتنفصل عنه الكبسولة على علو نحو 75 كيلومتراً، وتواصل صعودها حتى ارتفاع يتجاوز المئة كيلومتر وسيتمكن الركاب من أن يطفوا في ظل انعدام الجاذبية لبضع دقائق ومراقبة انحناء الفضاء.

وفي غضون ذلك، يعود الصاروخ نزولاً ويهبط عمودياً أيضاً على مدرج وثم تبدأ الكبسولة عملية سقوط حر للعودة إلى الأرض، وسيتم إبطاء سرعتها بثلاث مظلات كبيرة وصواريخ كابحة قبل أن تهبط في صحراء غرب تكساس.