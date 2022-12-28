جيمس لاعب تشيلسي: عام 2022 هو "الأصعب"

وصف ريس جيمس الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء عام 2022 بأنه “أصعب عام حتى الآن” بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال فوز تشيلسي 2-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز ستؤدي لابتعاده عن الملاعب لنحو شهر.

ولعب جيمس 53 دقيقة فقط في مباراة الأمس مع عودته من إصابة في الركبة أبعدته عن كأس العالم في قطر، وقال تشيلسي اليوم إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما سيغيب عن الملاعب لما يصل لأربعة أسابيع.

وقال جيمس على تويتر “كان عام 2022 أصعب عام حتى الآن… بدا طبيعا أن يؤثر هذا على ذهني. أحاول حاليا التعامل فقط مع المواقف التي اتعرض لها”.

وخضع ريس لجراحة بعد تعرضه لإصابة في الركبة أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا في أكتوبر تشرين الأول الماضي وشعر بألم في نفس الركبة أمس الثلاثاء.

غياب ريس جيمس مجددًا سيكون بمثابة ضربة موجعة للبلوز، بحكم عدم توفر البديل القادر على أداء الأدوار الهجومية والدفاعية في مركز الظهير الأيمن، فالكل يعلم أن سيزار أزبيليكويتا لم يعد لديه تلك القدرة البدنية على تقديم مباريات كبيرة في هذا المركز الذي يتطلب المساهمة طوال 90 دقيقة في الجانب الهجومي بسبب عمره المتقدم.